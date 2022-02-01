Китайский Новый год отметят в Никольском дворе Петербурга с 3 по 6 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отметят Китайский Новый год, который на родине называют Праздником Весны. Так, провожать зиму и настраиваться на весеннее настроение с 3 по 6 февраля 2022 года жители города смогут в Никольском дворе, где все дни будут проходить различные мероприятия.

- Традиционное украшение для этого праздника – китайские фонарики – раскрасят Никольский двор с 3 февраля по 6 февраля. Колоритную атмосферу нашего тематического уикенда, 5 и 6 февраля, будет создавать современная китайская музыка во дворе, - рассказали в Никольских рядах.

Также гостей ждут уличные представления барабанщиков, танцы с веерами и танце дракона.

Организаторы отмечают, что будут рады гостям с нарядами в тигрином стиле - в честь символа Нового года.