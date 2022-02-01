Следственный комитет начал проверку из-за смерти годовалого ребенка после кормления молоком в Петербурге

СК Петербурга начал проверку из-за смерти годовалого ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал проверку из-за смерти годовалого мальчика. Бездыханное тело малыша 31 января 2022 года в квартире дома в Московском районе обнаружила его мать. Известно, что перед этим она покормила ребенка коровьим молоком.

- Около 7:00 мать покормила сына коровьим молоком из бутылочки, после чего легла спать в одной кровати с сыном, так как ребенок один в кровати не засыпал. Около 09:00 проснувшись, обнаружила сына без сознания, рот был приоткрыт, язык посиневший, - ранее сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент следственными органами проводится доследственная проверка. Выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.