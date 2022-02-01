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Авто1 февраля 2022 8:26

Смольный опубликовал адреса работы камер фиксации скорости в Петербурге с 1 по 6 февраля

Список улиц значительно расширился
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Смольный опубликовал адреса работы камер фиксации скорости в Петербурге с 1 по 6 февраля

Смольный опубликовал адреса работы камер фиксации скорости в Петербурге с 1 по 6 февраля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Санкт-Петербурга опубликовала новые адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 1 по 6 февраля 2022 года. Специальные камеры будут "ловить" гонщиков и отправлять информацию об их нарушениях на рассмотрение в ЦАФАП для дальнейшего штрафа.

- Городской мониторинговый центр обращает внимание автомобилистов на адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД с 1 по 6 февраля. Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД, - напомнили в Смольном.

Отметив, что в этом месяце мест, где будут работать комплексы, стало больше. Появились улицы в Адмиралтейском районе, Петроградском и Центральном.

Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 1 по 6 февраля / Фото: Смольный

Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 1 по 6 февраля / Фото: Смольный