Заболеваемость коронавирусом падает второй день в Петербурге

Еще более 13 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге после стремительного взлета заболеваемости коронавирусом статистика пошла на снижение. Пик был достигнут 30 января, когда за сутки инфекцию выявили у 17,8 тысяч человек. Спустя два дня показатель уменьшился на четыре тысячи. Об этом 1 февраля 2022 года сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге коронавирус обнаружили еще у 13 619 человек, на две тысячи меньше, чем днем ранее, - сообщили в оперштабе.

Вырос показатель выздоровлений. За сутки с болезнью справились еще 4313 человек. Скончались 58.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 038 452 жителей города, из них выздоровели 860 698 пациентов и умерли 29 959.

Напомним, что из-за роста заражений среди детей власти города ввели новые ограничения. Так, подростков отправят на дистанционное обучение, а всем несовершеннолетним запретили посещать кафе и магазины.