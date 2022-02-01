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Общество1 февраля 2022 9:07

Дополнительные школьные каникулы введены в Ленобласти с 7 по 20 февраля

Решение принято для остановки цепочки заболеваемости коронавирусом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Двухнедельные каникулы введены в Ленобласти с 7 по 20 февраля.

Двухнедельные каникулы введены в Ленобласти с 7 по 20 февраля.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области ввели дополнительные каникулы для школьников. Это сделано ради прерывания цепочки заражений коронавирусом. Из-за штамма «омикрон» ученики будут отдыхать две недели, с 7 по 20 февраля.

- В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято региональным штабом по нераспространению коронавируса, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Соответствующее распоряжение будет подписано губернатором Александром Дрозденко «в ближайшее время».

Власти Петербурга о введении дополнительных каникул пока не сообщают.

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