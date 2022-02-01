ЗакС Петербурга попросил Минздрав контролировать цены на ПЦР-тесты

Депутаты хотят контролировать цена на ПЦР-тесты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Заксобрания Петербурга попросили Министерство здравоохранения России и лично его главу Михаила Мурашко разобраться с ценами на ПЦР-тесты. Проходить их приходится многим людям регулярно, а стоимость медпроцедуры в последнее время существенно выросла.

- Сегодня цена наборов для самостоятельных ПЦР-тестов в аптеках колеблется от 646 до 3000 рублей. Стоимость платного исследования начинается от 1200 рублей. Самое критичное, что подорожание происходит в разгар новой вспышки заболеваемости, - приводит слова спикера ЗакСа Бельского пресс-служба парламента.

В своем обращении петербургские депутаты просят министра включить ПЦР-тесты и другие важные медикаменты в список жизненно важных, чтобы за ценами на них можно было установить контроль.

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