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Общество1 февраля 2022 10:03

ЗакС Петербурга попросил Минздрав контролировать цены на ПЦР-тесты

Анализ на ковид хотят внести в список жизненно необходимых процедур
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Депутаты хотят контролировать цена на ПЦР-тесты.

Депутаты хотят контролировать цена на ПЦР-тесты.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Заксобрания Петербурга попросили Министерство здравоохранения России и лично его главу Михаила Мурашко разобраться с ценами на ПЦР-тесты. Проходить их приходится многим людям регулярно, а стоимость медпроцедуры в последнее время существенно выросла.

- Сегодня цена наборов для самостоятельных ПЦР-тестов в аптеках колеблется от 646 до 3000 рублей. Стоимость платного исследования начинается от 1200 рублей. Самое критичное, что подорожание происходит в разгар новой вспышки заболеваемости, - приводит слова спикера ЗакСа Бельского пресс-служба парламента.

В своем обращении петербургские депутаты просят министра включить ПЦР-тесты и другие важные медикаменты в список жизненно важных, чтобы за ценами на них можно было установить контроль.

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