Мать грудного ребенка, умершего после кормления коровьим молоком, бросила еще троих детей с бабушкой

СК выясняет подробности гибели грудного ребенка в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны подробности о ситуации с гибелью грудного ребенка в Петербурге. Тело 3-месячного малыша, после кормления коровьим молоком из бутылочки, нашла мать, спавшая с ним в одной кроватке. Оказалось, что у 31-летней женщины есть еще трое маленьких детей, которых она бросила на Алтае, их воспитывает бабушка.

- Установлено, что в однокомнатной съемной квартире на витебском проспекте проживает женщина 1990 года рождения с сыном и биологическим отцом ребенка (отцовство документально не установлено). Также мать имеет на попечении несовершеннолетних детей 2008, 2014 и 2015 годов рождения, которые согласно доверенности, проживают с бабушкой в Алтайском крае, - сообщает источник «КП-Петербург».

Проверку по факту гибели младенца начал Следственный комитет. Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу, которая установит точные причины смерти. Дальнейшие процессуальные действия будут определены по ее результатам.