Беглов поздравил НИИ Джанелидзе с 90-летием

Губернатор Александр Беглов направил поздравление с юбилеем коллективу Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени Джанелидзе отмечается 90-летний юбилей. С этим событием 1 февраля 2022 года коллектив медучреждения поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Ваш институт – одна из лучших многопрофильных клиник Петербурга и страны. Преданные своему делу специалисты оказывают круглосуточную экстренную и неотложную помощь жителям города, - отметил градоначальник.

Во время блокады в НИИ располагался госпиталь, после войны здесь появился первый в России ожоговый центр.

Сегодня же в институте проводят уникальные операции. Каждый год в НИИ оказывают помощь более чем 80 тысячам пациентов.

В НИИ постоянно проводятся научные исследования и клинические испытания. Эта важная работа не прекращается даже условиях пандемии.