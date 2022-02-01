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Спорт1 февраля 2022 11:04

На улицы Петербурга вновь выйдет «Олимпийский трамвай»

Он поедет в сторону Петропавловской крепости полный именитыми спортсменами
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Затем на Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел в честь олимпийцев.

Затем на Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел в честь олимпийцев.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В день открытия Олимпийских игр в Пекине на улицы Петербурга выйдет «олимпийский трамвай». Транспорт поедет в поддержку делегации спортсменов от Северной столицы. Об этом рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Антон Шантырь.

- 4 февраля запускаем «Олимпийский трамвай», который двинется в сторону Петропавловской крепости. И в 12:00 будет выстрел в честь нашей олимпийской сборной. Выстрелит президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, - отметил он.

Этой традиции уже несколько лет, в 2018 году перед Пхенчханом город решил также поддержать наших спортсменов. Места в трамвае займут олимпийские призеры разных лет, в том числе и летних ОИ в Токио.

Напомним, Петербург отправляет в Пекин 29 спортсменов. Большие ставки делают на керлинг, фигурное катание и биатлон.