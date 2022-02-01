В ЖК "Новая Охта" сняли на видео мужчину, который грыз таблички на этажах

Мужчина погрыз таблички в ЖК "Новая Охта". Фото: "Мегаполис"/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Удивительное происшествие зафиксировали камеры наблюдения, установленные в подъездах ЖК «Новая Охта», что в Красногвардейском районе Петербурга. По этажам дома бродил неизвестный мужчина, который… грыз таблички на площадках у лифта.

- Тем временем, в ЖК «Новая Охта» своя проблема. Там парень ходит по этажам, отрывает цифры с табличек и ест их, - пишут местные жители в соцсетях.

На записи видно, как неадекватный мужчина сначала отрывает табличку с указанием этажа, а потом пытается зубами сгрызть с нее цифры. В конце концов от из отдирает и с удовольствием засовывает в рот.

Сейчас управляющая компания думает, как поймать хулигана, наносящего ущерб общедомовому имуществу. Заодно у мужчины хотят узнать, каковы таблички на вкус и когда он ими наестся.