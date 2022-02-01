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Общество1 февраля 2022 11:14

13-градусный мороз ударит в Ленинградской области 2 февраля

МЧС предупредило местных жителей о гололеде
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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13-градусный мороз ударит в Ленинградской области 2 февраля

13-градусный мороз ударит в Ленинградской области 2 февраля

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградскую область идут холода. МЧС региона предупредило о том, что в ночь на 2 февраля 2022 года температура воздуха опустится до минус 13 градусов. Днем местных жителей ждет снег и гололед.

- Ночью 2 февраля в Ленинградской области будет от минус 5 до минус 10 градусов, местами до 13 градусов мороза. Днем потеплеет до 4-9 градусов ниже нуля, - рассказали в МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Также с ночи в области пойдет снег, который продолжит идти и днем. Ветер ожидается переменных направлений от нуля до 5 метров в секунду.

В МЧС области предупредили ленинградцев о снежных накатах на дорогах, а также гололедице.

Добавим, что ближе к конце недели в области ударят 20-градусные морозы.

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