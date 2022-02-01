12-летняя девочка забеременела в Выборге от 14-летнего школьника

В Ленобласти 12-летняя школьница пришла на аборт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранительные органы Выборга выясняют обстоятельства беременности 120летней школьницы. Интересное положение девочки заметили врачи женской консультации, куда пришла юная пациентка.

- 31 января в дежурную часть МВД поступил рапорт инспектора отдела по делам несовершеннолетних о том, что за три дня до этого в женскую консультацию по поводу прерывания беременности сроком семь недель обратилась несовершеннолетняя 2009 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Инспектор опросила школьницу и выяснила, что в декабре 2021 года девочка переспала со своим 14-летним приятелем. Секс был незащищенным и она «залетела».

Сейчас надзорные органы устанавливают личность «Ромео» и общаются с родителями «Джульетты». Учитывая, что дело касается сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних, материалы переданы в выборгский отдел Следственного комитета.