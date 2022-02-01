Полиция разъскивает мужчина за развращение двухлетнего ребенка в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух летнего ребенка. Об этом в отделении МВД Приморского района рассказала мать девочки. 31-летняя женщина обратилась в полицию вечером 31 января 2022 года и поведала детали случившегося.

- Со слов женщины, в ночь с 29 на 30 января у нее дома ночевал знакомый, 36-летний мужчина, проживающий в доме на Шуваловском проспекте. В это время он совершил развратные действия в отношении двухлетней девочки, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент полиции передана вся информация, а также составлена ориентировка на подозреваемого. Мужчину разыскивают. Кроме того, материалы переданы в следственный комитет для проверки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.