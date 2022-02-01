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Здоровье1 февраля 2022 11:59

Более 867 млн рублей выделят на покупку препаратов для лечения коронавируса в Петербурге

Лекарства будут получать пациенты в больницах и на дому
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 867 млн рублей выделят на покупку препаратов для лечения коронавируса в Петербурге

Более 867 млн рублей выделят на покупку препаратов для лечения коронавируса в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются выделить еще более 867 миллионов рублей для того, чтобы закупить лекарства для лечения коронавируса. Это льготные препараты, которые получают горожане, которые лечатся в больницах или на дому. Об этом 1 февраля 2022 года рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

- Запасы льготных лекарств в Петербурге для лечения жителей с коронавирусом пополняются еженедельно. Сейчас в городе создан резерв на три недели. Деньги для новой закупки будут выделены из резервного фонда правительства города, - рассказали в оперштабе.

Амбулаторным больным лекарства выдаются бесплатно по назначению врача и доставляются на дом. Препараты выдаются пациентам старше 18 лет при условии, что у них подтвержденный статус заражения коронавирусом.

Необходимые медикаменты подбирает лечащий врач. Чтобы получить их бесплатно, пациент должен подписать согласие на оказание помощи в амбулаторных условиях и соблюдение режима изоляции.

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