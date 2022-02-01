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Здоровье1 февраля 2022 12:18

Вице-губернатор Потехина объяснила, почему на удаленку отправили только старшеклассников

Ограничения для детей и школьников в Петербурге надеются снять через полторы недели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Удаленку для школьников надеются отменить с середины февраля.

Удаленку для школьников надеются отменить с середины февраля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объяснила логику властей, которые отправили на удаленное обучение учеников 7-11 классов. Новая мера будет действовать со 2 по 13 февраля наряду с запретом для детей и подростков на посещение заведений общепита и розничных магазинов.

- Прервать цепочки заражений можно только разобщением потоков людей. В том числе и детей, поскольку они начали болеть наравне со взрослыми. А дальше идем методом исключения. Что будет, если остановить работу детских садов и начальной школы? – Родителям придется остаться дома. А им нужно работать и кормить семьи, - написала Потехина на своей странице ВКонтакте.

Учеников5-6 классов также решили оставить на очном обучении, так как им еще тяжело самим учиться в дистанционном формате. А вот старшеклассники не только более самостоятельны, но и чаще попадают в список заболевших ввиду своей активности.

Впрочем, в Смольном надеются снять все ограничения уже в ближайшее время, когда уровень заболеваемости снизится.

- Сегодня речь идет всего лишь о полутора неделях ограничений. И будем надеяться, что волна пойдет на спад, - отметила Ирина Потехина.

Напомним, что по причине выявленных случаев ковида на дистант в Петербурге переведены более 4100 классов.

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