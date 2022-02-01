Две легковушки и грузовик устроили смертельное ДТП в Ленобласти

На трассе А-114 у деревни Чудцы произошла серьёзная авария / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области на трассе А-114 произошло смертельное ДТП. Во втором часу дня 1 февраля 2022 года на 373 километре дороги, недалеко от населенного пункта Чудцы в Бокситогорском районе столкнулись две легковушки и грузовик. Один человек погиб. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На участке трассы роизошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей с последующим столкновением с грузовым Volvo. Предварительно имеется информация об одном погибшем и двоих пострадавших, - рассказали дорожники.

Сразу после аварии дорога Вологда-Тихвин-"Кола" была полностью перекрыта. Позже там было создано реверсивное движение.

Сейчас на месте находятся сотрудники МЧС, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.