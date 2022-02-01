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Происшествия1 февраля 2022 12:43

В Петербурге нашли школьницу, пропавшую в Екатеринбурге

Четыре дня назад 16-летняя девочка сбежала из дома и исчезла
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Сбежавшую из дома уральскую школьницу нашли в Петербурге.

Сбежавшую из дома уральскую школьницу нашли в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли 16-летьнюю школьницу из Екатеринбурга, которая четыре дня назад была объявлено во всероссийский розыск. Девушка самостоятельно ушла из дома и бесследно исчезла. Родители обратились в полицию.

- 31 января в 21:00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 15 по улице Комсомола задержана находящаяся в федеральном розыске 16-летняя школьница, которая 27 января в городе Екатеринбург ушла в школу и домой не вернулась домой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Школьницу задержали и доставили в ближайшее отделение полиции. Петербургские оперативники сообщили екатеринбургским коллегам о благополучном завершении поисков.

Пока девушка побудет под присмотром органов опеки, а потом ее передадут с рук на руки родным. Их приезд ожидается в ближайшее время.