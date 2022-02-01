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Общество1 февраля 2022 12:48

Колтушское шоссе в Ленобласти расширят до четырех полос

Для этого были выкуплены 48 участков и три жилых дома
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Колтушское шоссе готовится стать четырехполосным

Колтушское шоссе готовится стать четырехполосным

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области расширят Колтушское шоссе до четырех полом. Реконструкция одной из главных дорог Всеволожского района ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом 1 февраля 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- На первом участке от въезда в Янино до Голландской улицы идет монтаж ливневой канализации. На втором участке от Голландской улицы до поворота на Суоранду строители переустраивают большую ветку газопровода, - рассказали в областной администрации.

Для того, чтобы расширить дорогу, область изымает частные земли. Так, уже были выкуплены 48 участков и три жилых дома.

Работы по реконструкции ведутся с осени 2022 года и продолжатся до конца лета 2024 года.