Колтушское шоссе в Ленобласти расширят до четырех полос

Колтушское шоссе готовится стать четырехполосным Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области расширят Колтушское шоссе до четырех полом. Реконструкция одной из главных дорог Всеволожского района ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом 1 февраля 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- На первом участке от въезда в Янино до Голландской улицы идет монтаж ливневой канализации. На втором участке от Голландской улицы до поворота на Суоранду строители переустраивают большую ветку газопровода, - рассказали в областной администрации.

Для того, чтобы расширить дорогу, область изымает частные земли. Так, уже были выкуплены 48 участков и три жилых дома.

Работы по реконструкции ведутся с осени 2022 года и продолжатся до конца лета 2024 года.