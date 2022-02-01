Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья1 февраля 2022 12:57

Петербуржцев попросили подкармливать птиц на Елагином острове

Горожанам рассказали, чем лучше угощать пернатых
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербуржцев попросили подкармливать птиц на Елагином острове

Петербуржцев попросили подкармливать птиц на Елагином острове

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зимой в Санкт-Петербурге остается очень много птиц. Большинство из них обитают в парках, в частности в ЦПКиО. Работники Елагина острова отметили, что местные птицы очень любят, когда посетители приносят им лакомства и призвали делать это почаще.

- Однако не все продукты, которыми питаемся мы, подходят пушистым и пернатым обитателям парка. Угощение должно как можно больше соответствовать природному рациону, - рассказали в ЦПКиО.

Так, петербуржцам посоветовали использовать универсальный корм - семена подсолнечные. Главное, чтобы они были не жаренные. Также птиц можно кормить очищенными орехами, не жареным арахисом, смесями для попугаев, пшеном, а также белым хлебом.

А вот чего нельзя птичкам, так как жаренные и испорченные семена, сладкие или соленые орехи, остатки еды из дома, а также черный хлеб. Последний приводит к гибели птиц.