Петербуржцев попросили подкармливать птиц на Елагином острове Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зимой в Санкт-Петербурге остается очень много птиц. Большинство из них обитают в парках, в частности в ЦПКиО. Работники Елагина острова отметили, что местные птицы очень любят, когда посетители приносят им лакомства и призвали делать это почаще.

- Однако не все продукты, которыми питаемся мы, подходят пушистым и пернатым обитателям парка. Угощение должно как можно больше соответствовать природному рациону, - рассказали в ЦПКиО.

Так, петербуржцам посоветовали использовать универсальный корм - семена подсолнечные. Главное, чтобы они были не жаренные. Также птиц можно кормить очищенными орехами, не жареным арахисом, смесями для попугаев, пшеном, а также белым хлебом.

А вот чего нельзя птичкам, так как жаренные и испорченные семена, сладкие или соленые орехи, остатки еды из дома, а также черный хлеб. Последний приводит к гибели птиц.