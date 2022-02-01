Президент Белоруссии похвалил губернатора Петербурга за порядок в городе

Делегация из Петербурга прибыла в Минск. Фото: gov.spb.ru

Александр Лукашенко похвалил Александра Беглова за порядок в Петербурге. Глава Белоруссии и губернатор Северной столицы встретились в Минске, куда утром 1 февраля прибыла делегация Смольного.

- Я когда последний раз был в Петербурге, я на вертолете летел – сверху видно все – честно признаюсь, не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок, - отметил Лукашенко.

Видеозапись разговора публикует телеграм-канал «Пул Первого».

Во время визита стороны обсудили экономическое сотрудничество Петербурга и Белоруссии. В частности, город на Неве активно закупает автобусы МАЗ в рамках транспортной реформы. А в январе 2022 года был подписан контракт на поставку 97 троллейбусов «Белкоммунмаш» для Горэлектротранса.

Александр Лукашенко также вспомнил о том, ка ленинградские рабочие и инженеры помогали восстанавливать Минск после войны. А Александр Беглов провел встречу с блокадниками, проживающими в Белоруссии.

Также в Минске будет открыта экспозиция «Символы блокадного Ленинграда».

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