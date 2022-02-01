Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Вологда-Тихвин» / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области полиция начала проверку в связи со смертельным ДТП, которое произошло на трассе "Вологда-Тихвин". Известно, что в половину второго дня 1 февраля 2022 года на трассе А-114 столкнулись легковушка, "Газель" и два самосвала. Один человек погиб.

- 47-летний водитель за рулем автомобиля "Хендай Солярис", совершая обгон в неположенном месте, не справился с управлением, допустил занос, выехал на встречную полосу движения, где врезался в "Газель" с 39-летним водителем, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Далее в "Газель" врезались два самосвала, которые ехали за грузовиком.

Оказалось, что водитель "Хендай" не был пристегнут. От удара он получил серьезные травмы и скончался на месте. Водителю "Газели" была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Полиция по факту данного ДТП проводит проверку.