Смольный утвердил итоги слушаний по строительству Московско-Дунайской развязки

Развязку должны построить к ноябрю 2023 года. Фото: gov.spb.ru

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга признал состоявшимися и утвердил результаты общественных слушаний по поводу строительства автомобильной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

- Слушания проводились с 1 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года с участием 20 человек из числа местных жителей и иных физических и юридических лиц, - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Участники слушаний внесли несколько замечаний и предложений, в основном об организации движения после строительства развязки. Постараются учесть при работах.

Напомним, что в рамках строительства развязки будет создана 660-метровая эстакада, путепровода длиной 924 метра, пешеходного моста и три пешеходных тоннеля. Автомобильный мост будет идти в створе Дунайского проспекта над Московским шоссе, что разгрузит последнее.

Подрядчик для работ уже выбран. Сдать готовый объект он должен к 15 ноября 2023 года.