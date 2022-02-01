Седьмой павильон "Ленэкспо" в Петербурге начал прием больных коронавирусом

Седьмой павильон госпиталя "Ленэкспо" снова начал прием пациентов с коронавирусной инфекцией.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербурге продолжают разворачивать дополнительные мощности для лечения больных коронавирусом. Так, во вторник, 1 февраля, седьмой павильон в "Ленэкспо" снова начал прием зараженных. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.
- На данный момент там развернуто 300 коек. Во вновь открытый павильон в основном поступают студенты с легкой формой заболевания, - рассказал Руслан Дмитришен, заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн.
Также в "Ленэкспо" продолжает работать пятый павильон, где сейчас находятся 241 пациент, еще один человек в реанимации.
Напомним, что в Петербурге суточный прирост зараженных коронавирусом превышает 13 тысяч человек. Власти не только разворачивают новые мощности, но также вводят и новые ограничения.
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