Петергоф закрыл музеи из-за коронавируса со 2 февраля

В Петергофе из-за пандемии до 13 февраля закрыты все музеи кроме Большого дворца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за тяжелой эпидемической ситуации в Петергофе закрыли почти все музеи. Как сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника, со 2 по 13 февраля все музеи будут не доступны, кроме Большого петергофского дворца. Он продолжит принимать гостей.

- В этот период посетители старше 18 лет могут посетить Большой петергофский дворец ежедневно, кроме понедельника 7 февраля, с 10.30 до 18.00 только по сеансам, которые начинаются в 10:35 и идут каждые полчаса. Начало последнего сеанса в 16:35, - пояснили в музее.

В этот период дети и подростки посетить музей не смогут, так как в Петербурге введены ограничения. Всем остальным для входа понадобится QR-код или медотвод с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за три дня до посещения музея.

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