СК выясняет, почему погибшую под Новгородом годовалую девочку не изъяли из проблемной семьи Фото: Олег ЗОЛОТО

Громкая история о пропавшей годовалой девочке под Новгородом обрастает новыми подробностями. Тело малышки нашли спустя восемь дней после пропажи на соседском участке. Как она там оказалась, сейчас выясняют специалисты. Помимо этого уголовного дела, следственный комитет также расследует дело о халатности должностных лиц, которые должны были следить за семьей. Об этом 1 февраля 2022 года рассказали в ведомстве.

- Расследуется о халатности должностных лиц, которые, несмотря на информацию о явной неблагополучной обстановке в семье, никаких мер по изъятию ребенка не предприняли, - сообщили в комитете.

Напомним, что ребенок пропал 24 января. Многодетная мать заявила, что девочка исчезла, когда она со своим сожителем пошла в баню стирать белье. Обоих взрослых арестовали. Во время допросов они оба винили вдруг друга в убийстве девочки.