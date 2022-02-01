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Общество1 февраля 2022 14:47

Прокуратура начала проверку очередей на границе с Финляндией из-за снегопада

Снегом засыпало дороги, а уборочной техники не хватало
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с образованием очередей в пункте пропуска на Российско-Финской границе

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с образованием очередей в пункте пропуска на Российско-Финской границе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за появления очередей на пункте пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии. Огромное количество транспорта застряло после того, как в Ленинградской области прошел снегопад, вызванный циклоном "Надя". Об этом 1 февраля 2022 года рассказали в ведомстве.

- Установлено, что уборка от снега указанного пункта пропуска в этот период осуществлялась недостаточным количеством техники с учетом выпадения обильных снежных осадков, - пояснили в прокуратуре.

Для того, чтобы исправить ситуацию, на место были направлены подрядные организации. Сейчас ситуация на пункте пропуска стабилизировалась.

Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц иных организаций, при наличии оснований примет дополнительные меры прокурорского реагирования.

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