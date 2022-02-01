Маленького щенка спасли на ЗСД в Петербурге

Щенка спасли на трассе ЗСД Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге спасли щенка, который случайно оказался на ЗСД. Это произошло днем 1 февраля 2022 года по направлению к Васильевскому острову. Внимательные автомобилисты остановились, чтобы достать животное и убрать его подальше с опасной дороги. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Я ехала в среднем ряду и увидела, что в крайне правом машина на аварийке. Посмотрела, а она останавливает поток машин, потому что там щенок. Щенок бежит по трассе, худой, маленький, - рассказала девушка.

В итоге поток машин остановился. Собака забилась под белую "Ладу". Водитель автомобиля забрался под капот и достал оттуда испуганного малыша.

Автомобилисты остановили движение и забрали малыша Фото: СОЦСЕТИ

- Хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным людям, - добавила девушка.

Щенка забрал с собой мужчина на той самой "Ладе". Сейчас малышу ищут новый дом.