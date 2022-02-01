Выставка "Рождество в Петербурге" закрылась на четыре дня в ЦПКиО Фото: Олег ЗОЛОТО

В ЦПКиО Северной столицы временно закрылась выставка "Рождество в Петербурге". Об этом 1 февраля 2022 года сообщили в пресс-службе Елагина острова. Экспозиция не будет работать вплоть по 4 февраля.

- С 1 по 4 февраля выставка "Рождество в Петербурге" (Конюшенный корпус) закрыта по техническим причинам. Будьте внимательны при планировании визита, - сообщили в парке.

Это выставка работ победителей конкурса детского творчества. На ней представлены многочисленные живописные и графические композиции, лепка и декоративная керамика, ручное ткачество, роспись по ткани, роспись по дереву, мягкая игрушка, бумажная пластика, дизайн и многое другое.

Напомним, что ранее Петергоф сообщил о том, что закрывает почти все музеи на период со 2 по 13 февраля.