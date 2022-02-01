Бывшие наркоманы и алкоголики будут чистить снег в Ленобласти

Чистить снег в Тосно будут бывшие алкоголики и наркоманы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Тосно Ленинградской области уборкой снега займутся бывшие наркоманы и алкоголики. Это подопечные благотворительного фонда "Бетель-Милосердие". Они возьмут в руки лопаты и помогут городу стать чище, пишет 1 февраля 2022 года издание "Мойка78".

- Стараются, ведь именно такая работа помогает выгнать всех бесов из головы. Когда под конец смены мышцы гудят, а глазом можно окинуть вычищенную площадь. На видео хорошо видно, с какой скоростью летает снег с лопат на мосту через Тосну, - пишет издание со ссылкой на пресс-службу комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Кроме людей, раньше страдавших от зависимостей, к уборке снега привлекут и бездомных. За работу они получат деньги. В комитете также добавили, что подопечных фонда обеспечили необходимой спецодеждой и инструментами.