В комздраве Петербурга назвали симптомы «омикрона» у детей

В комздраве Петербурга рассказали об основных симптомах "омикрона" у детей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о главных симптомах «омикрона» у детей. Повод для ликбеза понятный – во время пятой по счету вспышки коронавируса в городе в три раза выросла госпитализация несовершеннолетних. На дому болеет в 20 раз больше детей, нежели в аналогичный период 2021 года. По словам главного детского инфекциониста комздрава Елены Дондурей, подростки действительно оказались более чувствительны к новому штамму COVID-19.

В первую очередь, как говорит специалист, «омикрон» можно вычислить по признакам дыхательной недостаточности у ребенка. А их множество.

- Может быть частое или затрудненное дыхание в покое или при беспокойстве ребенка; западание межреберий и надключичной ямки при дыхании; раздувание крыльев носа при дыхании; кряхтящее или стонущее дыхание; эпизоды прекращения дыхания; хрипы, слышные на расстоянии; невозможность сосать/пить вследствие дыхательных нарушений; синеватый и бледный цвет кожи и слизистых, - отмечает Елена Дондурей.

Во-вторых, при «омикроне» детей может долго лихорадить. Бывают и судороги с обезвоживанием – тут уже нужно срочно звонить в «скорую». Добавим, что все рекомендации к лечению детей есть на сайте комздрава Петербурга по ссылке.

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