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Происшествия1 февраля 2022 16:45

В Ленобласти продлили срок задержания няни, у которой умерла двухлетняя девочка

В течение 72 часов решится, отправят ли в СИЗО уроженку Киргизии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти продлили срок задержания на 72 часа сиделке, у которой умерла двухлетняя девочка.

В Ленобласти продлили срок задержания на 72 часа сиделке, у которой умерла двухлетняя девочка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Ленобласти продлил срок задержания няни, у которой умерла двухлетняя девочка. Напомним, трагедия произошла в Мурино, следователи нашли на теле ребенка синяки. Мать отдавала дочь сиделке, потому что иногда работала целые сутки. Няня оказалась гражданкой Киргизии, ей платили по 700 рублей в день. По словам друга матери покойной девочки, сиделка или убила ребенка, или скрыла факт ее падения – а «скорую» попросту не вызвала.

В обстоятельствах смерти малышки занимаются следователи Всеволожского района. Няню задержали по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

- Женщине продлили срок задержания на 72 часа, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Не исключено, что следствие будет просить отправить женщину в СИЗО. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.