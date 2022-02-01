Бесплатные проездные выдадут работающим студентам-медикам в Петербурге на время «омикрона»

Работающих студентов-медиков из Петербурга обеспечат бесплатными проездными на время «омикрона». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работающим студентам-медикам из Петербурга обещают выдать бесплатные месячные проездные на время пика «омикрона» в городе. Напомним, что к труду в поликлиниках Северной столицы начали активно привлекать учащихся – все из-за того, что огромные силы врачей брошены на лечение амбулаторных больных. На дому в городе лечатся уже более 200 тысяч зараженных ковидом и людей с симптомами ОРВИ.

Собственно, Смольный хочет поощрять работающих студентов-медиков не только деньгами, но и проездными. Ранее власти Петербурга давали такие подарки не только врачам, но и соцработникам и волонтерам.

- Губернатор дал поручение обеспечить месячными проездными билетами студентов-медиков, которые в пандемию работают в поликлиниках и других медицинских учреждениях, - коротко оповестили в пресс-службе Смольного.

К слову, Александр Беглов подписал четыре постановления о выделении 1,5 млрд рублей на закупку масок, лекарств и транспортировку медиков и пациентов на время «омикрона».

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