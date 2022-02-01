В Ленобласти ввели ковидные ограничения для детей по примеру Петербурга

В Ленобласти ввели новые ковидные ограничения на срок с 1 по 20 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленобласти ввели новые ограничения по коронавирусу, действующие с 1 по 20 февраля. Соответствующие изменения в главном «ковидном» постановлении региона подписал губернатор Александр Дрозденко. В основном, ограничения касаются социальной активности детей, по примеру Петербурга. В частности, до 20 февраля все дополнительное образование в школах и домах культуры переходит на дистанционку. На тот же срок в регионе запретили любые детские массовые и спортивные мероприятия.

Напомним, с 7 по 20 февраля школьников региона отправят на каникулы. Видимо, проводить их они будут в изоляции.

- С 1 по 20 февраля детей не пустят в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты развлечения и досуга. В исключения входят только организованные группы класса или с семьей, - отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Кроме этого часть новых ограничений касается и взрослого населения региона. До 20 февраля власти разрешили проводить физкультурные и спортивные мероприятия исключительно на открытом воздухе, численностью от 500 до 1 тысячи человек в зависимости от уровня заболеваемости в том или ином районе. А вот массовые гуляния запретили совсем.

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