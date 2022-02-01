Одноклассники сломали челюсть 13-летней девочке в лицее в Петербурге

В Петербурге 13-летняя девочка получила перелом челюсти в лицее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одноклассники сломали челюсть 13-летней девочке в лицее на улице Сикейроса в Петербурге. Опасная игра подростков произошла еще 18 января, но полиция начала проверку к концу месяца. По информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, в деталях истории разбираются в отделе по делам несовершеннолетних. Девочка утверждает, одноклассники кидались тяжелыми рюкзаками, один из которых прилетел ей в голову.

- Девочка обратилась в травмпункт. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом нижней челюсти с левой стороны. Сотрясение головного мозга под вопросом. Общее состояние оценивается как удовлетворительное, - отметил источник «КП-Петербург».

За лечением девочки теперь следит врач районной детской поликлиники. Пока неизвестно, чем закончатся опасные игры для тех, кто нанес травму школьнице.