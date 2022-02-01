Под Гатчиной фура влетела в пассажирский автобус

Жесткое ДТП автобуса и фуры с пострадавшими произошло под Петербургом. Фото: vk.com/pudomyagi_adm

Жесткое ДТП с участием автобуса №545 и грузовика произошло в районе деревни Антелево в Гатчинском районе Ленобласти. Об аварии сообщили очевидцы в группе «Жители Пудомягского СП» во «Вконтакте». По предварительной информации, водитель фуры врезался в заднюю часть маршрутки. Автобус ехал из Петербурга в Лукаши. Очевидцы пишут в соцсетях, что серьезно пострадал только один человек – мужчина, сидевший в автобусе сзади, которому зажало ноги.

«КП-Петербург» связалась с пассажиркой автобуса Валерией. По словам девушки, сильнее всего досталось как раз тем, кто находился на задних креслах.

- 5-6 мужчин пытались вытащить зажатого мужчину, но ничего не получалось. Потом приехала «скорая». К тому моменту я уже уехала. Сама немного пострадала – ребра болят и больно дышать. У одного моего друга ключица болит, может быть, ушиб, у другого – нога опухла и икры почти нет, - рассказала Валерия.

Добавим, что место происшествия посетили спасатели МЧС, «скорые» и инспекторы ГИБДД. Прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту происшествия. Как рассказывают в надзорном ведомстве, фуру занесло в автобус.