В Ленобласти спасли собаку, провалившуюся в холодную реку

В Ленобласти спасатели вытащили из холодной реки собаку. Фото: vk.com/acclo

В Ленобласти спасли собаку, которая провалилась под лед в холодную реку Тигода, находящуюся в Любанском городском поселении, что в Тосненском районе. Животное продрогло в ловушке и ждало помощи от людей. К счастью, песика заметили очевидцы и вызвали спасателей. Фотографиями спецоперации опубликовали в группе «Аварийно-спасательной службы» Ленобласти во «Вконтакте».

На речке лежит много снега. Вероятно, песик не ожидал подвоха. Фото: vk.com/acclo

- Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно оказали помощь животному, - коротко отчитались сотрудники службы.

Судя по фотографиям, и песик, и спасатели довольны благоприятным исходом. Остается надеяться, что животное больше не будет исследовать опасные сугробы в районе.