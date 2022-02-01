Фура перекрыла Московское шоссе в районе Шушар в Петербурге

Грузовик перекрыл Московское шоссе в районе Шушар в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Грузовик перекрыл Московское шоссе в районе Шушар. Об этом рассказал очевидец Максим в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», приложив фотографии с места. Судя по снимкам, фуру занесло, она разместилась на двух полосах движения. Другие водители при подъезде к грузовику с досадой ищут варианты того, что делать дальше

- Московское шоссе перекрыто. Ожидают спецтехнику, коротко сообщил очевидец.

На фотографиях видно, что шоссе припорошено снегом, на обочинах уже небольшие сугробики. В обстоятельствах ДТП разберутся сотрудники ГИБДД. По информации другого очевидцы, стоящего на трассе уже пару часов, техника на место приедет только к полуночи.

Напомним, этой зимой Московское шоссе уже неоднократно попадало в новости из-за вставших там фур. В одном из таких случаев пробка продержалась около двух дней, пока дорожники не почистили снег в месте, где застряли грузовики. Спасателям МЧС даже приходилось разворачивать на шоссе пункты обогрева.