В НИИ Джанелидзе поступает до 250 пациентов сутки во время «омикрона»

В НИИ Джанелидзе подвели итоги работы за 2021 год. Фото: Олег ЗОЛОТО

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге поступают от 200 до 250 пациентов в сутки во время волны «омикрона». Несмотря на неблагоприятную эпидситуацию, клиника продолжает лечить обычных больных. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе медучреждения, для зараженных коронавирусом в НИИ приготовили 15 этаж, там вскоре сделают ремонт, после чего отделение заработает в полную силу. В клинике хотят оградить других больных от риска заразиться COVID-19.

К 90-летию НИИ Джанелидзе, прошедшего 1 февраля, пресс-служба подвела некоторые итоги работы медучреждения в 2021 году. За год там провели более 23,3 тысячи операций, что является рекордом. Кроме этого в за 365 дней в НИИ вылечили 84 091 человека. И это в год, когда из-за коронавируса все работали на износ и с множеством перегрузок.

- Среднее число дней пребывания больного на койке – 7,4 (6,8 – в 2020-м году). Число койко-дней, проведенных больными в стационаре, составило в 2021-м году 300 840 дней, - сообщили «КП-Петербург» в НИИ имени Джанелидзе.

Добавим, что в конце 2022 года на базе НИИ откроют современный Центр по оказанию экстренной медпомощи.

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