Последние новости в Санкт-Петербурге на 2 февраля 2022 года: Страшный диагноз актера Ивана Краско и потасовка инспекторов ГИБДД с девушкой-оперативником

Последние новости в Санкт-Петербурге на 2 февраля 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 2 февраля 2022 года. Актеру Ивану Краско поставили страшны диагноз – деструкция стекловидного тела. Легендарный 91-летний артист уже почти не узнают людей, зрение сильно подводит его. По словам медиков, операцию в таком возрасте лучше не делать, можно только навредить. Поэтому сам Иван Иванович и его родные постараются сохранить остатки текущего зрения.

В одном из отделов полиции в Санкт-Петербурге инспекторы ГИБДД жестко задержали девушку-оперативника. Если коротко, сотрудники ДПС увидели даму в гражданском и с табельным оружием, попросили ее предъявить удостоверение. Девушка малость удивилась тому, что она должна представляться незнакомым лицам у себя на работе в дежурной части. Как итог – сотрудницу уголовного розыска скрутили, теперь у нее травма руки. ГУ МВД и СК проводят проверку по факту происшествия.

Наши журналисты разобрались, как в Санкт-Петербурге будет проходить дистанционное обучение для школьников с 7 по 11 классы. В Смольном подчеркивают, что в период волны «омикрона» самыми уязвимыми являются дети от 12 до 17 лет. В городском комитете по образованию отмечают, что теперь школьники могут обучаться с помощью федеральной госплатформы «Сферум», вместо неудобных сеансов в Zoom и Skype.

Наконец, мы поговорили с родителями детей, которые вакцинировались от коронавируса. По словам опрошенных взрослых, подростки даже не почувствовали прививку – скорее психологического давления было даже больше, чем физических последствий.