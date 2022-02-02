Морозы до -16 градусов возвращаются в Петербург

Мороз и солнце вернутся в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплый циклон «Надя» покидает Петербург, а вслед за ним уходят снегопады и повышенная температура. Если в среду еще будет не слишком прохладно, то в четверг и пятницу столбик термометра опустится ниже -10.

- 3 и 4 февраля преимущественно без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью -10…-13, днем – 6…-9 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

Причем в ночь на пятницу местами могут ударить и 16-градусные морозы. Зато давление поднимется к норме в 760 мм ртутного столба.

Но это будет потом. А сегодня, 2 февраля, в Петербурге обещают небольшой снег, слабый ветер переменных направлений, снежный накат и гололедицу на дорогах. Температура днем будет в районе -4…-6 градусов. Атмосферное давление пойдет вверх, но пока останется ниже нормы – 7474 мм ртутного столба.

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