Ученые соберутся у могилы Менделеева на «Литераторских мостках» Волковского кладбища

На Волковском кладбище почтут память Дмитрия Менделеева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 февраля на Волковском кладбище Петербурга традиционно соберется ученые, почитатели таланта Дмитрия Ивановича Менделеева. Известного создателя периодической таблицы химических элементов.

- В 115 годовщину со дня смерти великого русского ученого-энциклопедиста, педагога, общественного и государственного деятеля, представители научной общественности почтят его память у могилы на «Литераторских мостках» Волковского кладбища, - сообщает пресс-служба Комитета по науке и высшей школе.

Организаторами традиционно стали Институт метрологии и Метрологическая академия. Ровно в 11:00 торжественно-памятную церемонию откроет глава Метрологической академии, академик и Почетный гражданин Санкт-Петербурга Владимир Окрепилов. Он выступит с приветственным словом.

Ожидается, что к могиле ученого придут студенты технических вузов Петербурга, в том числе СПбГУ, Горного университета, Политеха и так далее.