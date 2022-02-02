Циклон «Филина» сохранит снежную и облачную погоду в Петербурге 2 февраля

Среда станет последним снежным днем на рабочей неделе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной циклон с женским именем идет к Петербургу. Вслед за «Мари» и «Надей» к Северной столице приближается «Филина». Сейчас ее основные силы находятся над Беларусью, поэтому влияние ее будет лишь частичным.

- Петербург циклон заденет лишь краем. Однако этого будет достаточно, чтобы сохранить в регионе преимущественно облачную погоду и местами вновь вызвать небольшой снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в городе температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, по Ленинградской области будет -2…-7. Ветер ожидается западных направлений слабый, скоростью 1-6 метров в секунду. Давление начнет расти, но составит 753 мм ртутного столба, что ниже нормы.

А вот с четверга осадки прекратятся, и подмораживать начнет сильнее. Ночью температура упадет до -12 градусов. А в ночь на пятницу обещают все -16. Но местами.

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