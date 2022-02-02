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Общество2 февраля 2022 6:01

В Петербурге выбрали лучшую открытку для поздравления ветеранов с 9 мая

Победительницей стала студентка Академии Штиглица
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Этот вариант признан лучшим. Фото: vk.com/spbdnevnik

Этот вариант признан лучшим. Фото: vk.com/spbdnevnik

В Петербурге подвели итоги открытого конкурса на лучшую открытку для поздравления ветеранов с Днем победы. На суд жюри было заявлено около 300 работ, но до финальной стадии дошло только 13. А лучшей стал макет студентки Художественно-промышленной академии имени Штиглица Екатерины Оплетаевой.

- Победившие в конкурсе варианты мы обсудим с ветеранскими организациями. Нам очень важно их мнение. После окончательного утверждения открытки пойдут в печать. Каждая будет содержать личное обращение и поздравление от губернатора с Днем Победы, - заявила замглавы Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова.

Ее слова приводит издание «Петербургский дневник», на сайте и в соцсетях которого проводилось голосование.

Отметим, что все открытки для ветеранов войны и бывших узников фашистских концлагерей будут именными. Ко Дню Победы их адресатам доставит «Почта России».