Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Петербурге 2 февраля

Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Петербурге
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В среду, 2 февраля 2022 года, в Санкт-Петербурге вступили в силу новые ограничения, введенные из-за мощной вспышки коронавируса. В первую очередь они касаются несовершеннолетних.
- Со 2 по 13 февраля все ученики колледжей, а также школьники с 7 по 11 классы отправляются на дистанционное обучение, - говорится в постановлении правительства.
В этот же период всем детям запрещено посещать кафе, рестораны, а также непродовольственные магазины. Напомним, что ранее несовершеннолетним также запретили ходить в кино, театры, музеи и другие общественные места.
Также ограничения коснулись и взрослого населения города. Так, для массовых мероприятий, которые проходят без согласования, сократили количество участников с 40 до 20.
Подробнее про все новые ограничения "КП-Петербург" писала ранее.
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