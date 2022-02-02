Запрет на посещение несовершеннолетними кафе и магазинов в Петербурге вступил в силу 2 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 2 февраля 2022 года вступил в силу новый запрет для всех несовершеннолетних. До 13 февраля детям и подросткам запрещено посещать торговые центры, любые розничные магазины, кроме продуктовых, а также кафе и рестораны.

- Со 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещается посещать кафе, закусочные и рестораны. Исключением являются точки общепита, расположенные в образовательных учреждениях, аэропортах, на вокзалах и в гостиницах, если несовершеннолетний там проживает. Также запрещено посещать объекты розничной торговли кроме аптек и продовольственных магазинов, - сообщили ранее в Смольном.

Также ученики с 7 по 11 классы отправились на дистанционное обучение. А занятия спортом детям дозволены только на улице.

Напомним, что ранее детям и подросткам запретили посещать кинотеатры, театры, музеи и другие общественные места.

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