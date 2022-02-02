Высота снега в Петербурге превысила 40 сантиметров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург обновил снежный максимум текущей зимы. Утром 2 февраля 2022 года на главной метеостанции Северной столицы высота снежного покрова впервые с начала сезона достигла отметки в 40 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Добавлю, что за последние 24 часа в осадкомеры метеорологов в Санкт-Петербурге попало немногим менее 2 миллиметров осадков, - отметил синоптик.

Больше снега, разумеется, в Ленинградской области. Сейчас первенство по высоте сугробов удерживает город Тихвин, где снежный покров составляет 77 сантиметров.

Напомним, что 2 февраля в Петербург на смену циклона "Надя" придет "Филина". В городе будет преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. В четверг похолодание продолжится, а снег постепенно прекратится.

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