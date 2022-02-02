Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 7:43

Высота снега в Петербурге превысила 40 сантиметров

В Ленинградской области снежный покров составил 77 сантиметров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Высота снега в Петербурге превысила 40 сантиметров

Высота снега в Петербурге превысила 40 сантиметров

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург обновил снежный максимум текущей зимы. Утром 2 февраля 2022 года на главной метеостанции Северной столицы высота снежного покрова впервые с начала сезона достигла отметки в 40 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Добавлю, что за последние 24 часа в осадкомеры метеорологов в Санкт-Петербурге попало немногим менее 2 миллиметров осадков, - отметил синоптик.

Больше снега, разумеется, в Ленинградской области. Сейчас первенство по высоте сугробов удерживает город Тихвин, где снежный покров составляет 77 сантиметров.

Напомним, что 2 февраля в Петербург на смену циклона "Надя" придет "Филина". В городе будет преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. В четверг похолодание продолжится, а снег постепенно прекратится.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: