Без вести пропавшего мальчика шестой день ищут в Петербурге

Двое 13-летних детей пропали без вести в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге без вести пропал 13-летний мальчик. Его ищут уже шестой день. Днем 1 февраля 2022 года в полицию обратилась 39-летняя женщина, проживающая на проспекте Маршака и рассказала, что пропал ее сын. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Со слов женщины, ее сын-шестиклассник ушел из дома около семи часов вечера 28 января и до сих пор не вернулся, - рассказал источник.

Известно, что мальчику через 10 дней должно исполниться 14 лет. Раньше из дома уже уходил и успел попасть на учет по делам несовершеннолетних.

Еще одно исчезновение ребенка произошло в Адмиралтейском районе города. 35-летняя мать шестиклассницы рассказала, что вечером 31 января они с ее 13-летней дочерью поссорились. После чего ребенок ушел из дома и не вернулся.

Сейчас обоих разыскивает полиция.