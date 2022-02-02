Полиция задержала мужчину, пробравшегося в дом и жестоко изнасиловавшего пенсионерку в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который пробрался в дом к пенсионерке, где жестоко избил ее, переломав кости, и изнасиловал. Об этом 2 февраля 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 27 января в полицию обратилась женщина и рассказала, что в деревне Верхние Осельки Всеволожского района ночью кто-то пробрался в дом ее 68-летней подруги, избил и изнасиловал, - сообщил источник.

Пострадавшую женщину забрали в больницу. У нее были переломаны ребра, глазница, сотрясение мозга, а также куча ушибов по всему телу.

1 февраля полиция задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный житель соседней деревни Лесколово. На его счету девять судимостей, среди них убийства, разбои и кражи. Последний раз в июне 2021 года во время пьянки он избил до смерти человека.