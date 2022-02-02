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Общество2 февраля 2022 9:44

Петербуржцы выстроились в километровую очередь в ЗАГС на Английской набережной

Влюбленные готовы стоять на морозе с 5 утра, чтобы подать заявление на август 2022 года
Агния ПЕРОВА
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Влюбленные петербуржцы стоят в 5 утра на подачу заявления. Фото: www.instagram.com/sopovigor.

Влюбленные петербуржцы стоят в 5 утра на подачу заявления. Фото: www.instagram.com/sopovigor.

Фото: Агния ПЕРОВА

Большая очередь выстроилась у Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной в среду, 2 февраля 2022 года. Как рассказывают очевидцы, настойчивые горожане стоят на морозе с 5 утра, чтобы узаконить свои отношения в теплый летний месяц. Со 2 февраля структурные подразделения комитета по делам ЗАГС принимают заявления парочек на регистрацию брака в жаркий августовский месяц.

- Девушка на ступеньках держала список и зачитывала фамилии, - пишет один из очевидцев. - Девушек в белых платьях и мужчин с цветами не заметил.

Что движет петербуржцами, просыпаться в такую рань и стоять несколько часов под дверьми Дворца, да еще и в минусовую погоду, не совсем понятно. Подать заявление можно онлайн через портал Госуслуги, если только там нет сбоя. А вот покупать «красивые даты» на Авито точно не стоит. ЗАГСы Петербурга ничего подобного не продают!