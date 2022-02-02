Противники QR-кодов угрожали взорвать суд в Петербурге

Противники кодов угрожали взорвать суд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд в Петербурге угрожали взорвать, требуя отмены QR-кодов и освобождения арестованного ресторатора Александра Коновалова, идеолога «карты сопротивления». Послание с угрозами получил Октябрьский райсуд города на Неве.

- 1 февраля на электронную почту Октябрьского районного суда пришло письмо с текстом: «У вас заложена бомба. Отмените куар-коды. Освободите Коновалова. Иначе суд будет взорван», - сообщает источник «КП-Петербург».

На место выехали специалисты, которые осмотрели здание на Почтамтской улице. На улицу в целях безопасности было эвакуировано 93 человека. Взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

Сейчас оперативники устанавливают автора послания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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